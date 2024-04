Sob vaias, Porto fica no empate em casa com o Famalicão

O Porto segue decepcionando no Português. Neste sábado (13/4) enfrentou o Famalicão no Estádio do Dragão. Apenas empatou em 2 a 2. E poderia ser pior, pois foi conseguir evitar a derrota com um gol no fim. Não por acaso a torcida (30.510 presentes) vaiou muito o time e pela primeira vez pediu a saída do técnico Sérgio Conceição, há anos no cargo.

Este é o terceiro jogo seguido sem vitória do Porto, que vai caindo na tabela. está em terceiro lugar, com 59 pontos, mas com Vitória de Guimarães (57) e Braga (56) em seus calcanhares. O Famalicão é o oitavo, com 35 pontos. A liderança é do Sporting.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Famalicão na frente

O Famalicão surpreendeu ao abrir o placar quando o vernezuela Cádiz subiu no meio da zaga do Porto, após cruzmento da direita, aos nove minutos. Parecia apenas um susto, pois o Porto se impôs e chegou ao empate num gol contra de Youssouf, aos 17, após grande jogada de Francisco Conceição. Contudo, em nova jogada pela direita, a bola chegou até Cádiz, que precisou apenas empurrar para o gol vazio.

Porto empata. Mas é vaiado

Na volta do intervalo, o Porto voltou agressivo. Mas só conseguiu chegar ao empate aos 36, quando Galeno conseguiu sair da forte marcação pela esquerda do ataque e cruzou para a conclusão de Taremi. Enfim o goleador iraniano conseguiu espaço para ter suecsso no arremate. Este gol inflamou a torcida e os portistas ficaram em cima tentando a virada. Mas não conseguiram sucesso, embora Galeno quase tenha marcado, para grande defesa fo goleiro Luis Júnior. O Porto ainda viu Evanilson ser expulso por agressão a um rival.

No fim de jogo, muitas vaias para os portistas, com sério risco de perder o seu terceiro lugar na tabela. Para o Famalicão, festa. pela primeira vez não perdeu para o Porto no Estádio do Dragão.

