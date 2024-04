Tite deve escalar Flamengo com força máxima

O Flamengo deve ir com força máxima para encarar o Atlético-GO, neste domingo (14), na estreia dos clubes no Brasileirão-2024. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) no Serra Dourada, com a torcida do Fla em ótimo número. No entanto, nos últimos treinos antes do duelo, o treinador Tite avaliou dar chances para alguns reservas, por conta do desgaste muscular.

No entanto, após a avaliação, Tite entendeu que há condições de levar a campo o que ele julgar melhor. Dessa forma, o volante Gerson, recuperado de uma cirurgia na região renal, pode sair jogando. Assim, a única baixa do Fla é o atacante Gabigol, suspenso por atrapalhar o exame antidoping. O camisa 10, porém, era reserva com o atual treinador.

Assim, Tite deve mandar a campo o Flamengo com Rossi; Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Luiz Araújo), De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Maratona à vista

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palestino, Tite indicou que o Fla sofreria com desgaste e lesões ao longo da ano. Dessa forma, pediu que a diretoria definisse prioridades para 2024.

“Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza, e a equipe se repetindo quarta e domingo. Nessa valorização do grupo, é importante que todos estejam preparados. Vamos precisar de todos. Agora é sentar e elencar essa direção, esse norte”, comentou Tite.

Já na última sexta-feira (12), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o tema. Ele reconheceu que o calendário irá impor dificuldades ao Rubro-Negro, mas reforçou que o Fla não abrirá mão de competições. Assim, cabe a Tite saber gerir o elenco.

““Nós entendemos a colocação do Tite. É importante deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações. Afinal, nós vamos jogar nove jogos na Data-Fifa e teremos seis ou sete desfalques. Nos próximos meses, a ciência e a fisiologia também vão nos falar. São situações que também dão um norte sobre aquilo que se pode ou não pode fazer em determinados jogos” disse Braz, que concluiu:

“O Flamengo quer ganhar e disputar sempre tudo. No entanto, nós ganharemos tudo que for possível. Existe um pedido de Rodolfo Landim para que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito. No entanto, precisamos se atentar para as análises da ciência. Afinal, temos diversos departamentos para isso. Os nossos treinamentos são monitorados por GPS. A gente tem um departamento que nós dará um norte. É neste sentido que Tite quis dizer”

Após a partida contra o Atlético-GO, o Flamengo, inclusive, entrará uma sequência de jogos considerados mais difíceis. Na quarta-feira (17), o Fla recebe o São Paulo, também pelo Brasileirão, quatro dias antes de visitar o Palmeiras (21). Ainda em abril, o Rubro-Negro visita o Bolívar (BOL) e recebe o Botafogo. Já no primeiro fim de semana de maio, os comandados de Tite visitam o Red Bull Bragantino.

