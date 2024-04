Enfim chegou o dia. Neste sábado (13/4), começa o Brasileirão e o São Paulo tem pedreira no seu jogo de estreia. No Morumbi, o rival será o Fortaleza, que vem mordido por perder o título cearense para o Ceará. O jogo será às 21h (de Brasília). Mas a Voz do Esporte não deixa você perder nada desta partida. E inicia a sua cobertura às 19h30 com o seu tradicional esquenta, um pré-jogo que te coloca dentro do estádio. E com a bola rolando, Marcus Cassino estará na narração.