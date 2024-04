Barcelona vence o Cádiz e ainda sonha com título espanhol

Em partida da 31ª rodada do Campeonato Espanhol/La Liga, o Barcelona fez o que se esperava dele na caça ao Real Madrid. Afinal, derrotou o Cádiz, fora de casa, por 1 a 0 neste sábado (13). O gol foi anotado pelo português João Félix ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, o Barcelona segue na caça ao líder Real Madrid. Como os merengues venceram mais cedo, a distância volta para os oito pontos: 78 a 70. No entanto, com a regularidade da equipe da capital, e a sete rodadas do fim, o título parece uma questão de tempo dos madridistas.

Assim como o Real Madrid fez mais cedo, o Barcelona poupou alguns titulares de olho na partida da volta das quartas de final da Champions. Inclusive, o ataque foi todo reserva, afinal, Raphinha e Lamine Yamal começaram no banco, enquanto Lewandowski não pôde jogar, suspenso. Assim, o setor ofensivo foi formado por João Félix, Vitor Roque e Ferran Torres. De Jong, Araújo e Gundogan foram outros poupados. Suspenso, nem o treinador Xavi Hernández esteve em campo.

A primeira etapa foi bem fraca, deixando os espectadores e torcedores com sono. No entanto, aos poucos, o Barcelona acordou na partida. Afinal, aos 36, João Félix fez um golaço após cobrança de escanteio. Seis minutos depois, Fermin López finalizou corretamente, em chute cruzado. No entanto, a defesa do Cádiz tirou em cima da linha. Ainda na primeira etapa, Juanmi teve boa oportunidade para os donos da casa.

Já o segundo tempo foi bem mais rico tecnicamente. Afinal, logo aos 8, o Cádiz teve um gol anulado por conta de impedimento (muito adiantado) de Juanmi. Na sequência, os donos da casa chegaram com Ousou. Assim como já tinha acontecido na primeira etapa, o Barcelona cresceu, muito por conta das boas jogadas individuais de João Félix. Em uma delas, inclusive, a bola parou na trave. Lamine Yamal também teve uma boa finalização. O Cádiz quase empatou em lindo chute de fora da área de Samassékou.

Brasileiros em ação

Vitor Roque teve atuação muito discreta e foi substituído por Lamine Yamal aos 16. O centroavante não teve nenhuma bola “redondinha”, mas arriscou (muito mal) um chute de fora da área logo nos primeiros minutos. Já Raphinha, um dos destaques da vitória sobre o PSG no meio da semana, substituiu Fermin López, e também deixou a desejar. Pelo lado do Cádiz, o lateral-esquerdo Lucas Pires, ex-Santos, entrou aos 40 do segundo tempo.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (12/4)

Betis 2×1 Celta

Sábado (13/4)

Atlético de Madrid 3×1 Girona

Rayo Vallecano 0 x 0 Getafe

Mallorca 0 x 1 Real Madrid

Cadiz 0 x 1 Barcelona

Domingo (14/4)

Las Palmas x Sevilla – 9h

Granada x Alavés – 11h15

Bilbao x Villarreal – 13h30

Real Sociedad x Almería – 16h

Segunda-feira (15/4)

Osasuna x Valencia – 16h

