O lateral-direito do Botafogo, Rafael, volta a ser desfalque na equipe. Afinal, sofreu nova lesão, dessa vez na patela do joelho esquerdo. Região, aliás, onde ocorreu sua última contusão. Ele compartilhou uma foto em que aparece deitado e com a perna imobilizada. Desse modo, será ausência por tempo indeterminado.

Tal episódio abala o jogador que retornou aos gramados em março depois de ficar oito meses sem poder entrar em campo. Isso porque, em clássico com o Vasco, na última edição da Série A do Brasileiro, ele sofreu rompimento do tendão patelar do mesmo joelho esquerdo. Assim, passou por procedimento cirúrgico para corrigir o problema.

Após receber o aval para voltar a campo, Rafael foi relacionado em quatro oportunidades e participou de três partidas: as finais da Taça Rio contra o Boavista e, posteriormente, a estreia da equipe na Libertadores com derrota em casa para o Júnior Barranquilla, da Colômbia.

Ao todo, o lateral-esquerdo atuou em 68 minutos, respeitando o cronograma para recuperar o ritmo de jogo até sofrer nova contusão. Já no compromisso seguinte na principal competição de clubes da América do Sul, o revés por 1 a 0 para a LDU, no Equador, ele não esteve entre os relacionados. Aliás, a sua ausência levantou questionamentos.

Rafael sofre com contusões desde a sua chegada ao Botafogo

Com a nova lesão do atleta, o técnico Artur Jorge terá duas alternativas para a posição. Tratam-se dos uruguaios Damián Suárez e Mateo Ponte, que vão brigar pela vaga de titular na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro confronto, o Glorioso enfrenta o Cruzeiro, às 17h, no Mineirão.

Rafael, que é torcedor assumido do Botafogo, convive com frequentes contusões desde a sua chegada ao clube. Tanto que devido aos problemas anunciou que vai se aposentar ao final desta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Rafael sofre nova lesão no joelho esquerdo e volta a ser desfalque do Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.