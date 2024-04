Chegou a hora da estreia do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, neste domingo, o Flamengo visita o Atlético-GO pela primeira rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Serra Dourada, na cidade de Goiânia, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Premiere a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atlético-GO

De volta à primeira divisão nesta temporada, o Dragão faz bom início de temporada. Afinal, no último fim de semana, a equipe conquistou o Campeonato Goiano. Aliás, este foi o terceiro título consecutivo no torneio estadual, algo inédito na história do Atlético.

Como chega o Flamengo

Em busca do eneacampeonato nacional, o Flamengo inicia a competição motivado. Com Tite no comando, o Rubro-Negro espera voltar ao topo do país depois de três temporadas sem sequer ocupar a liderança. Nesta temporada, aliás, além do título carioca, o time carioca está invicto ainda.

ATLÉTICO-GO X FLAMENGO

Brasileirão 2024 – Primeira rodada

Data e horário: 14/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-GO x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.