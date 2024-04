Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco terá o Grêmio como seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. O duelo pela primeira rodada ocorre neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário. Ambos os times chegam para a partida com desconfiança após tropeços neste início de temporada- embora o time tricolor tenha sido campeão estadual, vai mal das pernas na Libertadores. Assim, cariocas e gaúchos buscam dar uma resposta rápida e retomar a confiança.

Onde assistir

A partida terá a transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino teve 27 dias de preparação apenas com treinamentos após a eliminação nas semifinais do Carioca para o Nova Iguaçu. Isso depois de um empate em 1 a 1 e uma derrota por 1 a 0. Neste período livre de compromissos, o Gigante da Colina trabalhou especificamente as partes técnicas, físicas e táticas em cada semana. Além disso, fez alguns jogos-treino contra Olaria, Volta Redonda e América-MG, em que venceu todos.

O técnico Ramón Díaz não poderá contar com seu principal jogador, o meio-campista Payet. Afinal, o francês se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito. Há também uma dúvida se Galdames estará no time titular. David deve ganhar a vaga de Adson no ataque. Além disso, a tendência é a de que Rossi também esteja entre os 11 iniciais.

Ramón provavelmente fará mais duas mudanças: a entrada de Mateus Carvalho no lugar de Zé Gabriel no meio-campo, e Paulo Henrique de volta à lateral direita após testar o zagueiro João Victor na posição.

Como chega o Grêmio

O Imortal conquistou o heptacampeonato gaúcho em 2024 ao superar o Juventude na decisão. Inclusive, devido à final do Estadual, o treinador Renato Gaúcho optou por escalar um time alternativo na estreia pela Libertadores. Em especial para preservar seus principais jogadores, além da altitude de La Paz, na Bolívia.

A altitude, aliás, colaborou para o revés por 2 a 0 para o The Strongest. Posteriormente, o time se complicou ao perder por 2 a 0 para o Huachipato, em casa.

Renato Gaúcho sofre com uma crise em sua lateral esquerda neste início de temporada. Afinal, Reinaldo e Mayk estão machucados. Cuiabano retornou há pouco a ter condições de atuar, estreou na temporada e deve ser o titular. A improvisação do lateral-direito Fábio também é uma alternativa. Aliás, outras baixas do grupo que estão entregues no departamento médico são o meio-campista Carballo, além dos atacantes Jhonata Robert e André Henrique.

VASCO X GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: São Januario, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

