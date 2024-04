Em jogo de belos gols, Criciúma e Juventude ficam no 1 a 1

Debaixo de fortíssima chuve no Heriberto Hülse, o Criciúma recebeu o Juventude, neste sábado (13/4), em um dos jogos que marcaram a abertura do Brasileirão-2024. No fim, 1 a 1. Renato Kayzer abriu o placar para o Criciúma, num golaço que também foi o primeiro da competição. Na etapa final, o Juventude empatou também com um golaço de Jean Carlos. O jogo teve um pênalti para o Criciúma que acabou desmarcado pelo VAR após intermináveis seis minutos e grande número de cartões amarelos, dez.

Veja aqui a tabela de jogos do Brasileirão

Gol 1 da Série A é do Criciúma

Apesar da tempestade, os times mostraram muita vontade ofensiva, o que fez o jogo ser muito animado no primeiro tempo. o Juventude teve duas chances claras com Gilberto. Aliás, na segunda oportunidade que perdeu, chutando rasteiro, Gilberto sentiu a perna e saiu para a entrada de Erick Farias. O Criciúma era perigoso, principalmente quando Marquinhos Gabriel tinha liberdade. Aos 22 minutos, a primeira polêmica do Brasileirão-2024. O Criciúma atacou e após cruzamento da direita, Eder foi derrubado por Zé Marcos. Pênalti e amarelo para o zagueiro. Porém, após seis intermináveis minutos, o VAR, marcou impedimento. Com isso, pênalti e amarelo cancelados.

Mas, aos 37, o Criciúma fez o primeiro gol do jogo e do Brasileirão. Após passe de Hermes, Renato Kayzer dominou com estilo e bateu de virada, belíssimo gol.

Jaconeros empatam

No segundo tempo, a chuva deu um descanso. Mas o estado do gramado do Heriberto Hülse era pássimo, o que prejudicou a qualidade no toque de bola. Contudo não a vontade dos times em campo persistiu, com ambos buscando o ataque. Porém, quem se deu bem foi o Juventude num belíssimo gol de Jean Carlos. Ele recebeu pela direita, cortou para o meio, saiu de dois marcadors, e chutou com força, sem chance para o goleiro Alisson. Cada time ainda teve uma oportunidade real para marcar, mas o placar seguiu mesmo no 1 a 1.

CRICIÚMA 1X1 JUVENTUDE

Série A do Campeonato Brasileiro – 1ª Rodada

Data: 13/4/2024

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Público: 12.408

CRICIÚMA: Alisson; Claudinho (Candelo, 32’/2ºT), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel (Matheusinho, 32’/2ºT) e Fellipe Mateus (Trauco, 40’/2ºT); Eder (Bolasie, 11’/2ºT) e Renato Kayzer (Arthur Caike, 40’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque (Thiaguinho, 27’/2ºT), Jadson, Nenê (Marcelinho, 15’/2ºT) e Jean Carlos; Lucas Barbosa (Rildo, 27’/2ºT) e Gilberto (Erick Farias, 17’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Gols: Renato Kayzer, 35’/1ºT (1-0); Jean Carlos, 20’/1ºT (1-1)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

VAR: Cleriston Clay Barreto Rios

Cartões amarelos: Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel, Trauco, Bolasie (CRI); Zé Marcos, João Lucas, Jean Carlos, Caíque, Gabriel, Rodrigo Sam (JUV)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Em jogo de belos gols, Criciúma e Juventude ficam no 1 a 1 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.