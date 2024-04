Diniz fala sobre estratégia de deixar Fluminense sem zagueiros

Um dos assuntos mais abordados na coletiva após o jogo entre Fluminense e Bragantino, neste sábado (13/4), foi a estratégia do técnico do Tricolor para as substituições durante a partida. Afinal, em dado momento, Fernando Diniz deixou o time sem zagueiros na estreia do Brasileirão de 2024.

Aos 12 minutos do segundo tempo, seis minutos depois do gol de Thiago Borbas que colocou o Bragantino com 2 a 1 no placar, Diniz decidiu sacar os defensores Samuel Xavier e Felipe Melo. Assim, colocou em seus lugares, respectivamente, os atacantes Douglas Costa e John Kennedy.

Dez minutos depois, o Fluminense conseguiu o empate, fechando o placar em 2 a 2. Mais uma vez, foi Lima quem balançou a rede. Afinal, ele já tinha marcado o primeiro gol, abrindo o placar nos acréscimos do primeiro tempo (49′).

Fernando Diniz falou sobre o resultado das mudanças.

“O momento em que a gente marcou melhor foi quando jogamos com André e Martinelli na zaga e Lima e Ganso de volantes”, disse.

Diniz diz que estratégia ampliou as chances

O treinador acrescentou que essa tática ampliou as chances de vitória do Fluminense. E lembrou que não se trata de uma novidade.

“Fizemos isso inúmeras vezes no ano passado, mas puxando mais o André do que o Martinelli. Só que o Martinelli é mais alto. É uma conta que a gente precisa ajustar”.

Para o técnico, a variação das alterações é uma vantagem a ser explorada dependendo de cada situação.

“Não vejo o time como um setor isolado”, finalizou.

Fluminense encara o Bahia na Fonte Nova

Após essa estreia com empate no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo na terça-feira (16/4), pela segunda rodada. O Tricolor das Laranjeiras visita o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

