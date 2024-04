Cruzeiro x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

O Brasileirão começa neste domingo (14/4) e logo de cara já tem clássico de ponta. Afinal, às 17h (de Brasília), no Mineirão, jogam Cruzeiro x Botafogo. Mas é um jogo sob muita pressão, pois as torcidas de ambos estão desconfiadas com seus times. O Fogão nem sequer se classificou para a semifinal do carioca e perdeu dois jogos em seu grupo na Libertadores. O Cruzeiro, além de perder a final do Mineiro para o Galo, deu vexame no meio da semana na Sula ao empatar com o fraco Alianza-COL depois de estar vencendo por 3 a 0. Por isso, muita tensão.

Este jogo não passa despercebido pela Voz do Esporte, que preparou uma cobertura de primeira, que começa com um pré-jogo a partir das 15h30. A narração deste clássico de alta intensidade e tensão é de João Delfino.