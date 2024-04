Vitória x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Dois campeões em ação no Vitória x Palmeiras, neste domingo (14/4), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Afinal, o Rubro-Negro baiano 0 que volta à elite – é o atual dono do caneco baiano e o Verdão semplesmente tricampeão paulista e bi Brasileiro. Este jogo é imperdível. E, claro, a Voz do Esporte fará uma cobertura de primeira, que começa com o tradicional esquenta, às 17h30. Com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares estará na narração.