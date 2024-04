Loucura na Bay Arena! Leverkusen é campeão do Alemão pela 1ª vez

Pela primeira vez na história, o Bayer Leverkusen é campeão alemão. A conquista veio neste domingo (14/4) com a goleada sobre o Werder Bremen, por 5 a 0, na sua casa, a Bay Arena. Boniface, de pênalti, no primeiro tempo, além de Xhaka e do iluminado Wirtz, com os três últimos gols, levaram o time aos 79 pontos. Como restam apenas cinco rodadas (15 pontos em jogo) e os vice-líderes Bayern e Stuttgart têm 16 pontos a menos, o título inédito chegou antecipadamente, para euforia da torcida, que invadiu o campo. Aliás, milhares viram o s 15 minutos finais atrás das placas, prontos para a invasão.

Enfim, o papo de “Neverkusen”, o Leverkusen que nunca ganha a Bundesliga, acabou. Assim como a hegemonia do Bayern, que foi campeão de todos os últimos 11 campeonatos. Dessa forma o time segue coroando uma campanha fantástica, que ainda pode terminar com a conquista da Liga Europa (o time está nas quartas) e da Copa da Alemanha (está na final contra o Kaiserslautern). E mais: pode se tornar o primeiro campeão da Bundesliga invicto.

Boniface inicia a festa

Só deu Leverkusen. O time quase marcou aos oito minutos com o zagueiro Hincapié entrando de surpresa na área, mas chutado prensando, o que deu a chance para o goleiro Zetterer fazer grande defesa. De tanto tentar veio o gol, aos 25. Hofmann foi derrubado por Malatini na área. O juiz foi ao VAR e deu o pênalti. Boniface cobrou e fez 1 a 0. O Leverkusen continuou em cima, mandou bola na trave e perdeu várias oportunidades diante de um atônito Werder Bremen, que saiu feliz para o intervalo. Afinal, perdia por apenas 1 a 0.

Milhares veem o fim do jogo no gramado

No segundo tempo a torcida não parou de cantar e aumentou ainda mais a intensidade quando, aos 14 minutos, Xhaka recebeu de Boniface e mandou de fora da área no canto direito de Zetterer. Aos 19, Wirtz ampliou em chute de fora da área. Dessa forma, com 3 a 0 no placar, era só esperar o apito do juiz para celebrar o título inédito do time treinado por Xabi Alonso.

Esperar? Mas que nada! Milhares foram entrando no campo para ver o fim do jogo. E ainda acompanharam o show de Wirtz. Afinal, o garoto sensação, que entrou no segundo tempo fez dois gols, um aos 38 e outro aos 45, este comemorando com a torcida, que aí sim invadiu de vez. A hegemonia do Bayern na Bundesliga acabou.

Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (12/4)

Augsburg 2 x 0 Union Berlin

Sábado (13/4)

Bayern 2 x 0 Colonia

Mainz 4 x 1 Hoffenheim

B.M’FGladbach 1 x 2 Borussia Dortmund

Bochum 1 x 1 Heindenhem

Leipzig 3 x 0 Wolfsburg

Stuttgart 3×0 Eintracht

Domingo (14/4)

Darmstadt 0x1 Freiburg

Leverkusen 5 x0 Werder Bremen

