Arsenal perde em casa. City é o novo líder isolado do Inglês

O Arsenal enfrentou o Aston Villa neste domingo (14/4) no Emirates. Com uma vitória neste jogo pela 33ª rodada, retomaria a liderança da Premier League. Os Gunners fizeram o esperado. Mesmo encarando um time forte, buscaram o gol e perderam boas chances. Mas não conseguiram vazar o gol do competente argentino Dibu Martínez. E o pior: levou dois gols de Bailey na refa final. Assim, Aston 2 a 0.

Quem acabou celebrando foi o Manchester City. O atual tricampeão goleou o Luton Town no sábado por 5 a 1 e foi aos 73 pontos. Passou a secar dois rivais. Primeiramente, celebrou a derrota do Liverpool, em casa, para o Crystal Palace. Depois, a festejou derrota do Arsenal. Assim, tanto Liverpool quanto Arsenal pararam nos 71 pontos. City na ponta. E o Aston Villa, com a vitória se consolida na quarta posição, com 63 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Arsenal cria, mas não marca

O Arsenal em nenhum momento deixou de buscar o ataque, quase sempre pela direita, com Saka recebendo o reforço de Gabriel Jesus pelo setor, como é praxe. Porém, as tentativas acabaram sendo infrutíferas no primeiro tempo. Muito por causa das boas defesas de Dibu Martínez, como no chute à queima roupa de Trossard e uma bola na trave. O Aston Villa buscou mais as jogadas em contra-ataques e teve a sua grande chance quando o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhaães falhou e deixou Watkins na cara do gol de Raya. Mas o atacante acertou a trave.

Aston Villa cala o Emirates

No segundo tempo, o Arsenal continuou tentando. Não teve tanta posse (51%), mas muito mais finalizações. Só que, com o tempo, os Gunners fora ficando nervosos. E cometeam uma falha infalntil aos 38. Duigne avançou epla esquerda, foi ao fundo e fez um cruzamento rasteiro. Ninguém cortou e isolado na direita, Baily tocou para o gol vazio. A torcida tentou apoiar o Arsenal no ataque. Maa, aos 42, em contra-ataque, Watkins disparou pela direita e tocou na saída de Raya. Aston Villa 2 a 0. E o Manchester City, atual tricampeão, agradece.

Jogos da 33ª rodada da Premier League

Sábado (13/4)

Newcastle 3×0 Tottenham

Manchester City 5×1 Luton Town

Brentford 2×0 Sheffield United

Nottingham Forest 2×2 Wolverhampton

Burnley 1×1 Brighton

Bournemouth 2×2 Manchester United

Domingo (14/4)

Liverpool 0x1 Crystal Palace

West Ham 0x2 Fulham

Arsenal 0x2 Aston Villa

Segunda-feira (15/4)

Chelsea x Everton – 16h

