Zagueiro sofre mal súbito, e partida entre Udinese x Roma é suspensa

A partida entre Udinese e Roma, na tarde deste domingo (14), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, foi suspensa aos 27 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Ndicka, do time da capital daquele país, caiu no gramado com as mãos sobre o peito. O defensor sentiu um mal súbito e, desse modo, foi levado imediatamente ao vestiário, em uma maca, pela equipe de paramédicos do estádio da Udinese.

Ex-jogador e técnico da Roma, De Rossi afirmou ao ” Corriere Dello Sport” que o zagueiro marfinense foi acometido por um ataque cardíaco.

De Rossi, então, avisou aos seus jogadores, que, em seguida, pediram a interrupção da partida. A arbitragem e Udinese aceitaram o pedido.

A Roma, aliás, em seu X (antigo Twitter), anunciou que Ndicka está consciente e a caminho do hospital.

“Após um mal súbito sofrido por Evan Ndicka em campo, Udinese x Roma foi suspenso. O jogador está consciente e foi ao hospital para exames. Vamos, Evan, estamos todos com você!”, escreveu o clube da capital da Itália, na rede social.

O jogo estava 1 a 1 quando a arbitragem o suspendeu. A Roma ocupa a quinta colocação do Calcio, com 56 pontos, almejando G4 e a última vaga na próxima Champions League. Já a Udinese, time da casa, está com 29, em 15º lugar, lutando por permanência na elite da Itália.

