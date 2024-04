Em jogo truncado, Corinthians e Atlético empatam na Neo Química

Em jogo com ótimo público na Neo Química, 44.597, mas muito truncado, arbitragem confusa, muitos cartões e com menos qualidade ofensiva do que era esperado, Corinthians e Atlético ficaram no 0 a 0. A partida deste domingo (14/4) marcou a estreia das equipes no Brasileirão-2024. O jogo teve um fato pouco usual. O volante atleticano Battaglia levou amarelo logo aos dez segundos. Alías, ele fez uma falta no fim do primeiro tempo, em Yuri Alberto, e acabou levando o vermelho, deixando o Galo com dez. Mesmo com um a mais, o Corinthians não chegou ao triunfo.

Atlético com trio de zaga

Um fato curioso rolou logo de cara: com dez segundos, Battaglia fez uma falta em Fagner e levou amarelo. O Timão começou um pouco mais insistente no ataque, mas sem sucesso. O Galo depois dos dez minutos, passou a reter mais a bola construir ataques principalmente pela esquerda com Hulk. Porém, depois dos 20 minutos, o jogo ficou muito truncado, com várias faltas e poucos lances de perigo.

Yuri Alberto conseguia segurar a zaga atleticana e acabou sendo um protagonista. Afinal, amarelou Jemerson e, no fim do primeiro tempo, acabou se envolvendo no lance que gerou a expulsão de Battaglia. Contudo, etapa inicial foi decepcionante em volume ofensivo. OI lance de maior perigo, um lançamento de Otávio que Sarávia mandou para a rede, foi anulado por impedimento do lateral atleticano

Corinthians, com um a mais, fica no zero

Aos 12 minutos, o Corinthians conseguiu a sua primeira grande jogada na partida. Wesley fez uma ótima jogada pela esquerda e chutou para ótima defesa de Everson, inflamando ainda mais a Fiel, que não deixou de apoiar o time durante todo clássico. Mas o jogo seguiu muito preso no meio de campo, com faltas em profusão para ambos em lados e nada da bola entrar. De perigo, um chute do corintiano Hugo à esquerda de Everson. Para o Galo, uma falta de Scarpa para grande defesa de Cássio. Fim de jogo. Timão e Galo ficaram devendo nesta estreia.

No fim da partida, o técnico António Oliveira foi reclamar da arbitragem confusa de Yuri Elino. Levou vermelho. Dessa forma, não estará no banco na próxima rodada.

CORINTHIANS 0X0 ATLÉTICO-MG

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/4/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 44.597

CORINTHIANS: Cassio; Fagner (Matheuzinho, intervalo), Felix Torres, Gustavo Henrique (Paulinho, 26’/2ºT) e Hugo; Raniele, Vera (Maicon, 26’/2ºT), Garro (Coronado, 30’/2ºT) e Romero (Pedro Raul, 35’/2ºT); Yuri Alberto e Wesley Técnico: António Oliveira

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Arana; Battaglia, Igor Gomes (Igor Rabello, intervalo), Otavio e Zaracho (Alan Franco, 22’/2ºT); Paulinho (Scarpa, 36’/2ºT) e Hulk (Vargas, 45’/2ºT) Técnico: Gabriel Milito

Gols:

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Fagner, Raniele, Romero, Yuri Alberto, Matheuzinho, António Oliveira, Maycon, Carlos Miguel* (COR); Battaglia, Jemerson, Hulk, Everson e Saravia (ATL)

OBS: Carlos Miguel levou amarelo no banco

Cartões vermelhos: Battaglia (ATL, 49′ do 1ºT); António Oliveira (após o fim da partida)

