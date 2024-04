Em partida eletrizante, Flamengo bate o Atlético-GO e estreia com vitória no Brasileirão

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 neste domingo (14), em partida que ficará marcada para De La Cruz. Afinal, foi no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, que o jogador uruguaio marcou o seu primeiro gol pelo time rubro-negro carioca. Aliás, uma pintura de gol, em cobrança de falta. Pedro fez o segundo do Flamengo, de pênalti, já na reta final da partida. Do lado da equipe goiana, muita reclamação contra a arbitragem, que expulsou o técnico Jair Ventura, o zagueiro Alix e o lateral Maguinho (os dois primeiros na etapa inicial). O gol foi de Luiz Fernando.

Campeões estaduais trocaram faixas

Aliás, antes de a bola rolar no Serra Dourada, Atlético-GO e Flamengo, que conquistaram os títulos estaduais, trocaram faixas de campeão.

Como foi o jogo

O Atlético-GO começou o confronto pressionando o Flamengo. Assim, o Dragão vinha bem, até que aos 13 minutos o técnico Jair Ventura foi expulso por reclamação. A curiosidade foi que Tite, treinador do time carioca, reclamou da expulsão do adversário.

A primeira grande chance do Mais Querido foi aos 18′, com Arrascaeta, pelo lado direito, que cruzou para Cebolinha. Mas o gol do Flamengo só saiu aos 51 minutos. Em jogada de contra-ataque, Pedro foi derrubado por Alix, que foi expulso pelo árbitro. Dessa forma, o uruguaio De La Cruz, na cobrança de falta, acertou um bonito chute no gol de Ronaldo, que não conseguiu chegar na bola. Esse, aliás, foi o primeiro gol de Nico com a camisa rubro-negra.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo buscando aproveitar a vantagem numérica em campo e quase ampliou o placar aos 13′ com Léo Pereira. No entanto, quem balançou a rede foi Luiz Fernando, atacante do Atlético-GO, aos 17′. Cinco minutos depois o árbitro marcou pênalti de Léo Pereira em Luiz Felipe. Shaylon foi para a bola e chutou na trave.

Um forte encontrão entre Viña e Adriano Martins preocupou os jogadores de ambos times. O lateral do Flamengo, inclusive, foi substituído por Gerson (que retornou aos jogos). O jogador do Dragão, que também deixou o jogo, teve um corte na cabeça. Aos 37 Baralhas mandou a bola para o fundo da rede, mas o assistente levantou a bandeira. Já nos acréscimos o VAR recomendou o árbitro a analisar um possível pênalti de Maguinho em Bruno Henrique. O árbitro assinalou a penalidade e expulsou o atleticano. Pedro foi para a cobrança e garantiu a vitória.

ATLÉTICO-GO 1X2 FLAMENGO

Brasileirão 2024 – Primeira rodada

Data e horário: 14/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique, 26’/2°T), Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney (Yony González, intervalo) e Shaylon; Alejo Cruz (Luiz Felipe, 52’/1°T), Emiliano Rodríguez (Derek, 42’/2°T) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Rossi; Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Carlinhos, 31’/2°T) e Viña (Gerson, 26’/2°T); Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Victor Hugo, 42’/2°T), Everton Cebolinha (Bruno Henrique, intervalo) e Pedro. Técnico: Tite

Gols: De La Cruz (0-1); Luiz Fernando (1-1) e Pedro (1-2)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Rhaldney, Alejo Cruz, Guilherme Romão e Vagner Love (ACG); Fabrício Bruno, Léo Pereira e Arrascaeta (FLA)

Cartões vermelhos: Jair Ventura, Alix e Maguinho (ACG)

