Villasanti reconhece atuação ruim do Grêmio e critica arbitragem

O Grêmio deixou São Januário na bronca com a arbitragem. Após a derrota diante do Vasco por 2 a 1, neste domingo (14), pela 1ª rodada do Brasileirão, o volante Villasanti fez duras críticas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Afinal, o Tricolor teve um possível pênalti não marcado no primeiro tempo.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Não fizemos um bom jogo. Mas não posso deixar de falar. É uma vergonha. é muito ruim. Tivemos uma palestra com a arbitragem falando da regra e na primeira rodada acontece isso. Uma vergonha”, disse o volante.

O Grêmio começa o Brasileirão zerado e ocupa o 15º lugar. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena, em Porto Alegre.

