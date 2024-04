Hulk celebra marca pessoal e valoriza torcida do Corinthians

Apesar do empate com o Corinthians, o atacante Hulk tem motivos para comemorar. Afinal, neste domingo (14), ele chegou aos 186 jogos pelo Atlético-MG. Assim, agora ele tem recorde de embates por um mesmo clube, igualando o que fez pelo Porto, entre 2008 e 2012.

Ao longo dessas 186 partidas, Hulk já cravou seu nome no hall dos maiores ídolos do Atlético-MG. É impossível falar de um sem falar do outro. São 102 gols pelo Galo, com sete títulos: quatro mineiros, Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Aos 37 anos, ele tem contrato válido até o final de 2026, quando terá 39 anos.

“Tenho gratidão na minha vida profissinal. A cada dia, quero continuar desfrutando e aproveitando esses momentos especiais”, comentou Hulk.

Elogios ao Corinthians

Por fim, Hulk comentou sobre o 0 a 0 na Neo Química Arena. O Atlético jogou todo o segundo tempo com um a menos, afinal, Battaglia foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante valorizou o ponto levado para Belo Horizonte, mas também encheu a bola da torcida corintiana.

“Um ambiente espetacular para jogar. Jogar com um a menos o segundo tempo todo não é fácil. Enfrentar essa torcida do Corinthians que, junto com a torcida do Galo, para mim são as duas maiores torcidas em termos de atmosfera, de motivação, de incentivar o seu time. A torcida do Corinthians está de parabéns. É parabenizar nossos jogadores, nossa comissão, que soube ter inteligência de jogar com um jogador a menos, correndo para caramba. Sair daqui com esse ponto, a gente tem que comemorar, porque não é fácil jogar com um jogador a menos aqui”, completou Hulk.

Com um ponto em um jogo no Brasileirão, Hulk e Atlético-MG voltam a campo na próxima quarta-feira (17), contra o Criciúma, às 20h, na Arena MRV. A partida, naturalmente, é válida pela segunda rodada da competição.

