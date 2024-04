O Grêmio perdeu mais uma vez. A derrota diante do Vasco por 2 a 1, neste domingo (14), em São Januário, foi a terceira nos últimos quatro jogos. Entretanto, o técnico Renato Gaúcho minimizou o novo revés, ressaltou o erro de arbitragem e evitou criar “tempestade num copo d’água”.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Ninguém gosta de perder. Perdemos em casa na Libertadores, o que não poderia acontecer. Mas não vamos fazer tempestade num copo d’água. Primeiro tempo não jogamos bem e no segundo tempo melhoramos. Mais uma vez um erro de arbitragem. Tem certas coisas que fico quieto e prefiro conversar com pessoas do clube”, disse o treinador.

Com a derrota, o Grêmio começa o Brasileirão zerado e em 15º lugar. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena, em Porto Alegre, pela 2ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Renato minimiza nova derrota do Grêmio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.