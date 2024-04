Artur Jorge destaca luta do Botafogo e vê nível físico ‘abaixo do desejado’

O Botafogo estreou com derrota no Brasileirão de 2024. No segundo jogo do técnico Artur Jorge no comando, o Alvinegro perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2, neste domingo (14), no Mineirão, pela 1ª rodada. Entretanto, o treinador português exaltou a luta dos jogadores em um “jogo controverso”.

“Temos que tirar (de proveito) aquilo de positivo que hoje fizemos. E os jogadores tiveram uma tremenda disponibilidade, vontade de fazer as coisas bem feitas. Se entregaram em um jogo que, para nós, tinha muitas contrariedades. E quando é assim é sempre mais difícil porque o contexto não nos foi favorável”, disse o treinador.

Até o momento, Artur Jorge soma duas derrotas em dois jogos no comando. O treinador lamentou o nível físico “abaixo do desejado”, no entanto, espera ver, em breve, uma equipe forte e intensa.

“Temos que admitir que temos uma equipe nesta altura com limite físico abaixo daquilo que, para nós, é o desejado. Estamos correndo contra o tempo para lutar contra isso. Temos que nos adaptar e sermos capazes de ultrapassar essa condicionante para chegar ao que de fato nós queremos. Hoje tivemos algumas amostras, que é um Botafogo forte, dinâmico, intenso, capaz de atacar”, afirmou.

Com a derrota, o Botafogo começa o Brasileirão zerado e em 14º lugar. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Nilton Santos, pela 2ª rodada.

