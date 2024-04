O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem na derrota diante do Vasco. Afinal, o Tricolor alega ter sido prejudicado com a não marcação de um pênalti, no primeiro tempo do duelo. Dessa forma, o vice-presidente Antônio Brum se pronunciou nas redes sociais e afirmou que vai formalizar uma reclamação na CBF.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Lamento falar de novo desse assunto. Mas não podia deixar de vir falar em nome da delegação e de 9 milhões de torcedores dessa vergonha que vimos aqui. Estou incrédulo com o que aconteceu. É um episódio triste para o futebol brasileiro”, disse Antônio Brum.

O lance ocorreu no fim do primeiro tempo. Na ocasião, a bola bateu no braço do lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco, e dessa forma mudou a rota da jogada. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza revisou o lance no vídeo, mas ressaltou que o desvio foi acidental.

Com a derrota, o Grêmio começa o Brasileirão zerado e em 15º lugar. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena, em Porto Alegre, pela 2ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vice do Grêmio detona arbitragem após derrota: ‘Vergonha’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.