Torcedor erra saída e desce escadaria no Mineirão com carro; confira

Um torcedor do Cruzeiro viveu um episódio pra lá de inusitado após o triunfo de sua equipe diante do Botafogo, neste domingo (14), na primeira rodada do Brasileirão. Afinal, ele errou a saída do Estacionamento G1 e desceu oito degraus com o seu carro Gol Volkswagen. Assim, se viu preso em uma escada que dá acesso ao Hall principal.

O torcedor, que não quis se identificar, informou que foi de encontro à escadaria depois de enxergar uma placa com informação sobre a saída do local.

“Não tenho costume de vir ao estádio. Assisti ao jogo com minha família em um dos camarotes do Mineirão. Vi uma placa saída e achei que era o local para ir embora. Aí, cai com o carro nessa escada”, disse à Itatiaia.

Além do motorista, estavam dentro do veículo a esposa e o filho do casal. Contudo, ninguém se feriu. O condutor, aliás, acionou os freios para impedir que o carro chegasse ao Hall e, consequentemente, ao corredor de pedestres.

Os responsáveis pela segurança do estádio acompanharam a ocorrência enquanto Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o seguro do carro do condutor foram acionados.

