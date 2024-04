Paysandu empata com Remo e fatura o título do Campeonato Paraense

O Paysandu é o campeão paraense de 2024. Neste domingo (14), o time bicolor empatou por 1 a 1 com o Remo no Estádio Mangueirão, em Belém, e faturou o título estadual. Afinal, no duelo de ida, na semana passada, havia vencido por 2 a 0.

Nicolas abriu o placar de pênalti para o Papão da Curuzu aos 11 minutos de jogo, mas os remistas igualaram com Ronald aos 17′. Ambos os gols saíram no segundo tempo. Ruan Ribeiro chegou a balançar a rede, mas o gol que recoloria sua equipe em vantagem foi anulado por impedimento.

Com o troféu conquistado neste domingo, o Paysandu findou jejum de dois anos. Isso porque foi vice para o Remo em 2022 e sequer alcançou a final na última temporada.

O Paysandu, aliás, é o maior campeão estadual. Afinal, alcançou o 50° título, enquanto o arquirrival Remo aparece com 47.

O gol de Nicolas que foi fundamental para o título bicolor! Juan Pereira/Paysandu#OMaiorCampeãodaAmazônia #50XPaysandu pic.twitter.com/frJd2Iv20w — Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 14, 2024

