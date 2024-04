O empate sem gols entre Corinthians e Atlético-MG, neste domingo (14), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão, terminou com um protagonista diferente. Afinal, o Timão ficou muito na bronca com o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz. Após o embate, dirigentes foram atrás do trio de arbitragem responsável pelo embate para reclamar de sua atuação em Itaquera.

Na súmula do jogo, Yuri Elino relatou as ofensas dos dirigentes corintianos em direção á arbitragem. Augusto Melo, presidente do Timão, reclamou: “Você não deveria mais apitar aqui”. Rubens Gomes, diretor de futebol, afirmou: “Você é horroroso”.

Após o apito final, António Oliveira foi expulso por reclamar com o trio de arbitragem, ainda no gramado do estádio corintiano. De acordo com a súmula, o treinador afirmou que o árbitro “errou” e “quis compensar”, sem mencionar qualquer lance.

“Na segunda parte, ele estava a compensar algo que (achou) que tinha errado, mas que acertou e fez bem… Não é possível numa segunda parte, ter 60% de bola parada. Para valorizar o espetáculo, temos de começar por algum lado. Há problemas de critério. Acho que ele foi mal para os dois lados, mas não vou bater mais, fez o melhor que pode”, disse António Oliveira, em coletiva após a partida.

Próxima partida do Corinthians

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (17), onde encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico António Oliveira não estará na partida, já que terá que cumprir suspensão. Os dirigentes do Timão estão liberados, mas podem sofrer uma punição em breve, se entrarem na mira do STJD.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Árbitro relata xingamentos de dirigentes do Corinthians: ‘Horroroso’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.