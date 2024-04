O Fluminense terá um reforço importante para a disputa da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Manoel, que está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e voltou a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Dessa forma, o defensor treinou com o elenco no CT Carlos Castilho e a tendência é que viaje com o elenco para Salvador. O Tricolor mede forças com o Bahia nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília).

Vale lembrar que, recentemente, Manoel voltou a ficar à disposição após cumprir uma suspensão de oito meses por doping. No entanto, teve uma lesão no tornozelo esquerdo durante treinamento no CT Carlos Castilho e não participou dos últimos jogos.

No último sábado (13), o Fluminense ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe até pressionou na reta final da partida, mas não conseguiu sair de campo com os três pontos.

O post Manoel volta a treinar pelo Fluminense e fica à disposição de Diniz apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.