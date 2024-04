Atlético-MG fará reclamação à CBF sobre arbitragem de jogo contra o Corinthians

Após o empate na estreia, o Atlético-MG comunicou que fará reclamação formal à CBF contra a arbitragem da partida contra o Corinthians. De acordo com o clube mineiro, “o futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem.”

Ainda no intervalo do confronto, o Galo já havia se manifestado contra a arbitragem nas redes sociais. Além disso, o clube publicou a imagem de como ficou o joelho de Zaracho após a entrada por cima de Fagner. Na jogada, o árbitro puniu o lateral direito apenas com cartão amarelo.

O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente… pic.twitter.com/RfEkXsXqPl — Atlético (@Atletico) April 14, 2024

A direção do Atlético se revoltou ainda mais quando Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) puniu Battaglia com o segundo amarelo na reta final do primeiro tempo. Em campo, os jogadores não concordaram com o critério adotado pela arbitragem.

Por fim, ao longo da partida, Yuri Elino aplicou 13 cartões amarelos, além do vermelho, sendo cinco para o Galo, e oito para a equipe paulista. Confira a nota do Atlético na íntegra O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente violentas. O Clube informa que fará uma reclamação formal à CBF nesta semana. O futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem.

