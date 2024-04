Destaque na estreia, Lima minimiza críticas: ‘Dou o melhor pelo Fluminense’

Protagonista do Fluminense na estreia pelo Campeonato Brasileiro, Lima contou de que maneira tem lidado com as críticas da torcida. O meio-campista estufou a rede duas vezes no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na rodada inaugural da competição.

“Eu não ligo (para vaias). Não escutei na Libertadores. Eu fico focado no que eu faço. Diniz fala para ficarmos concentrados, darmos o máximo e dou o melhor (pelo Fluminense). Fico feliz pelos gols, mas triste pelo empate”, disse.

Foco nas finalizações

Uma das críticas ao Tricolor na estreia em outra competição, na Libertadores, diante do Alianza Lima, do Peru, eram as faltas de finalizações. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz exaltou o jogador, que considera ser “uma das melhores contratações” que o clube fez em sua segunda passagem.

“O pessoal fala para eu chutar porque eu chuto bem, mas às vezes tem gente na frente e não dá. Mas hoje eu fui feliz. O pessoal fala e eu respondo que no momento certo eu vou chutar e fazer o gol. […] (No primeiro) A gente tem a jogada de cobrança rápida. O Ganso foi feliz na batida. Eu consegui me antecipar. Fui feliz na finalização de cabeça”, declarou o atleta. “O Lima desde quando chegou aqui foi uma das melhores contratações que fizemos. Talvez foi o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde o ano passado. Não em minutagem, mas o fato de entrar nas partidas, seja como titular ou reserva, na imensa maioria das vezes correspondendo. Tem técnica refinada e serve muito para jogar de 8. Temos muito ganho quando o Lima entra no time. Pode ser que perdemos um pouco de marcação, mas ele é muito dinâmico. Espero que a torcida olhe para ele diferente, ele merece crédito” concluiu o treinador. Olho na agenda

