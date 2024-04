Abel deve rodar elenco após desgaste no Barradão e sequência complicada

O técnico Abel Ferreira surpreendeu neste domingo (14) e enviou um time misto, no triunfo do Palmeiras por 1 a 0 diante do Vitória. As equipes se enfrentaram no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico reclamou do gramado do estádio do Leão e já deu a entender que pode manter a estratégia e rodar o elenco para o embate contra o Internacional.

“É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa. É fazer gestão de energia para jogar na máxima força. É difícil (o calendário), mas temos que acreditar em todos os jogadores, preparar todos para jogar, como foi hoje. E seguir a toada de proporcionar bons espetáculos, o Palmeiras chama público e ganhar, que é o que queremos”, disse Abel.

Pensando no desgaste dos seus jogadores, o treinador sequer levou Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Zé Rafael para Salvador. O paraguaio ainda busca recuperar ritmo de jogo após uma lesão no pé esquerdo. O argentino era o único que jogou todas as partidas na temporada, e Abel entendeu que precisava de um descanso. Já o volante brasileiro se recupera de um quadro de lombalgia.

Além disso, outros titulares, como Piquerez e Flaco López, começaram no banco de reservas. Desde o início de abril, com as finais do Paulistão contra o Santos e as estreias na Conmebol Libertadores e Brasileirão, Abel vem modificando a equipe e não vem repetindo as escalações.

Sequência dura do Palmeiras pode fazer Abel mexer novamente

Aliás, o Palmeiras terá uma sequência difícil nas próximas semanas. Afinal, o Verdão encara o Internacional nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri, e, depois, o Flamengo, no próximo domingo (21), no Allianz Parque, ambos pelo Brasileirão. Na semana seguinte. o Alviverde terá duelo contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, e um clássico contra o São Paulo, no MorumBIS, novamente pelo Nacional. Assim, a tendência é que Abel rode bastante o elenco nos próximos jogos.

O post Abel deve rodar elenco após desgaste no Barradão e sequência complicada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.