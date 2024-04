Como se não bastassem as duas derrotas em dois jogos pelo Botafogo, o técnico do Glorioso, Artur Jorge, terá mais dores de cabeça para a partida contra o Atlético-GO, na quinta-feira (18), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30. Algumas delas são o lateral-direito Suárez e o volante Freitas.

O Botafogo informou que o defensor uruguaio trata de uma contusão na panturrilha de uma das pernas (o clube não especificou qual). A lesão, no entanto, não é grave. O jogador charrúa é, portanto, uma interrogação para o embate.

Se Suárez não estiver à disposição, Artur Jorge terá somente o também uruguaio Ponte à disposição. O defensor minuano, contudo, não vem agradando, algo que pode obrigar Artur Jorge a improvisar algum nome no setor ou mudar de esquema tático. O técnico português é adepto do 4-2-4.

Rafael, o reserva imediato na lateral direita, sofreu uma fratura por estresse na patela do joelho esquerdo. Ele será desfalque por dois meses.

No meio de campo, Freitas cumprirá o protocolo de concussão no Rio de Janeiro, durante as próximas horas. O cão de guarda saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, na derrota do Botafogo para o Cruzeiro por 3 a 2, no último domingo (14), no Mineirão. Tchê Tchê o substituiu.

Freitas apresenta bom estado geral após realizar exames em um hospital de Belo Horizonte. As provas médicas também não indicaram nenhuma lesão. No entanto, por conta da concussão, o volante ainda é dúvida para enfrentar o Dragão, curiosamente, seu ex-clube.

Jorge só sabe que não pode contar com o zagueiro Barboza, expulso por conta de uma entrada criminosa em Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Artur Jorge acumula mais dores de cabeça para quinta-feira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.