Técnico sobre Tite: ‘Diz que não é mentiroso. Mas ele é’

A expulsão de Jair Ventura logo aos 14 minutos do jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo foi um dos temas do Terrabolistas desta segunda-feira (15/4) que analisou a série de erros de arbitragens na primeira rodada do Brasileirão. O treinador do time goiano reclamou de uma marcação e o juiz André Skettino deu vermelho direto. O lance causou revolta até mesmo no treinador do Flamengo, Tite, que reprovou o cartão ao comandante rival com veemência, achando a atitude exagerada.

Porém, para o ex-jogador e agora técnico Jorginho, que foi um dos convidados da semana na bancada do programa do Terra, é bom ter calma nessa hora. Afinal, segundo a sua avaliação, Tite pode ter aproveitado a oportunidade para jogar para a galera.

“Posso ser um pouco irresponsável no que vou falar. Mas não dá pra acreditar muito no que Tite fala. Ele falou que não é mentiroso, mas ele é. Então, tem de se tomar um pouco de cuidado quando se defende ele nessas horas. Pois eu não sei se ele fez isso de coração ou se fez para aparecer um pouco”, disse Jorginho, que pelo visto não nutre uma boa imagem de Tite.

Árbitros vilões para todos

Jorginho também pediu um pouco de compreensão aos árbitros, pois eles estão numa pressão grande e praticamente se tornam vilões quando um time perde o jogo ou se vê prejudicado em alguma marcação.

“Claro que tem horas que os treinadores saem do eixo e ofendem. Acho que o técnico tem de resolver o problema de seu time e não o problema do árbitro, que vive numa grande pressão. São 22 jogadores em campo, uma velocidade tamanha no jogo, pressão da torcida, imprensa, federação e confederação. E com certeza eles não têm aparato psicológico algum, pois não são profissionais. Então, a cobrança é exagerada”, disse, para completar:

“Não vou dizer que tenha algum que leve para o lado do coração. Mas as pessoas cobram muito e eles têm poucas condições para se defenderem. É preciso pegar mais leve. É um só contra muita gente. Por isso, quando treino um time, tento não apontar o dedo para a arbitragem. Se eu aponto um dedo, vai ter três apontando pra mim, pois eu também erro muito, como todos.”

Raio X de Jorginho

Jorginho (Jorge Luís da Silva), foi meia nos anos 80 e 90 passando boa parte da carreira na Portuguesa-SP, defendeu Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Fluminense, entre outros clubes, e breve passagem pela Seleção. Ao encerrar a carreira tornou-se treinador de várias equipes como Portuguesa-SP e Bahia. Recentemente comandou o Marcílio Dias.

O que disse o árbitro na súmula

O árbitro André Skettino justificou na súmula que o treinador do time goiano proferiu a frase “dá cartão agora seu filho da p…”. Em seguida, xingou o árbitro assistente (leia mais aqui).

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa esportivo do Portal Terra, ao vivo sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília). Mas você pode assistir sempre que quiser. Basta acessar o canal. Para acompanhar o programa desta segunda-feira (15/4), repleto de declarações polêmicas e análise principalmente da arbitragem na primeira rodada da Série A, clique abaixo. O programa desta segunda (14/4) contou, além do treinador Jorginho, com Aline Küller como âncora e os jornalistas Glauco Lopes e Larissa Souza.