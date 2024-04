Santos entra em semana de definições antes de estrear na Série B

O Santos se prepara para uma semana agitada. Afinal, o clube estreia na Série B, neste sábado (20), às 16h30, na Vila Belmiro, contra o Paysandu. Contudo, até o embate, a diretoria do Peixe tem algumas pendências para resolver. Principalmente com a saída de alguns atletas e chegadas de reforços.

O principal objetivo neste momento é se livrar do transfer ban imposto pela Fifa. O Santos já chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, para pagar em quatro parcelas os R$ 22,7 milhões devidos pela compra do atacante Cueva, em 2019. Contudo, a entidade máxima do futebol ainda não atualizou a lista de punições, que acontece uma vez por semana. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta segunda-feira (15).

O Peixe precisa receber a liberação da Fifa para poder regularizar novas contratações, como é o caso do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que vem treinando com o elenco nas últimas semanas. Além disso, o Alvinegro Praiano também mira se reforçar ainda mais nesta semana para o início da série B.

O atacante Maceió, que se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, já tem um acordo com o Santos e pode ser anunciado em breve. Além disso, a diretoria negocia com outros nomes como o meia Patrick, do Atlético-MG, o lateral esquerdo Escobar, do Fortaleza e o goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro.

Em contrapartida, Felipe Jonatan e Morelos podem estar se despedindo do clube. O lateral-esquerdo deve ir para o Fortaleza, enquanto o atacante pode ter seu contrato rescindido.

