CBF define data para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A partir desta etapa da competição, os confrontos serão realizados no sistema de dois jogos, ou seja, ida e volta.

Os 20 times que se classificaram das fases anteriores do torneio se juntam aos que chegam da Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo). Além disso, outras quatro equipes também entram na Copa do Brasil nesta etapa: Athletico (via Brasileirão do ano passado), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde) e Vitória (campeão da Série B).

Como funcionará o sorteio

Os 32 times estarão em dois potes, cada um com 16. A separação será seguindo a colocação de cada um no Ranking Nacional de Clubes. Assim, as equipes de um pote enfrentarão a do outro.

Além dos confrontos, o sorteio também definirá a ordem dos mandos de campo.

Confira os potes

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico, Atlético, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

