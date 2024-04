Eficiência do ataque dá esperança ao Cruzeiro em 2024

O Cruzeiro não vive um bom momento na temporada. Os jogadores celestes foram vice-campeões do Campeonato Mineiro e empataram as duas primeiras rodadas da Sul-Americana. No entanto, nem tudo está perdido. Afinal, existe um setor que tem funcionado nos últimos jogos.

No último domingo (14/04), Cruzeiro e Botafogo se enfrentaram no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão 2024. O Cabuloso teve dificuldades em conter os ataques do Glorioso. No entanto, conseguiu vencer com um gol de Rafael Elias nos acréscimos do segundo tempo.

Ataque do Cruzeiro

O ataque tem sido uma arma mortal da Raposa nos últimos jogos da temporada. Afinal, independentemente dos resultados, os jogadores celestes fizeram 12 gols nos últimos seis jogos, totalizando uma média de dois gols marcados por partida.

Últimos jogos do Cruzeiro

14/04 – Cru 3 x 2 Botafogo (Brasileirão)

11/04 – Cru 3 x 3 Alianza (Sula)

07/04 – Cru 1 x 3 Atlético (Mineiro)

04/04 – Católica 0 x 0 Cru (Sula)

30/03 – Atlético 2 x 2 Cru (Mineiro)

16/03 – Cru 3 x 1 Tombense (Mineiro)

Chegada de Fernando Seabra

Após Nicolás Larcámon ser demitido do cargo, os dirigentes acertaram com Fernando Seabra para 2024. O técnico trabalhava nas categorias de base do Bragantino e topou assumir os profissionais do Cabuloso. O treinador já comandou dois jogos no clube mineiro.

O ataque vem funcionando bem. No entanto, ainda falta corrigir os erros defensivos. Afinal, os jogadores celestes sofreram 11 gols nos últimos seis jogos da temporada. Fernando Seabra, dessa forma, precisa montar uma defesa sólida se quiser armar uma equipe competitiva em 2024.

O Cruzeiro agora entra em campo na próxima quarta-feira (17/04), diante do Fortaleza, às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Sob comando de Fernando Seabra, os jogadores celestes vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

