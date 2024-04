Rossi aproveita chance como titular no Vasco: ‘Feliz por ajudar com assistência’

O atacante Rossi foi um dos jogadores do Vasco que mais aproveitou a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele foi um dos destaques do Cruz-Maltino na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. O camisa 31 foi responsável pela assistência para Mateus Carvalho, que anotou o segundo do Cruz-Maltino na partida.

Rossi se sobressaiu em outros fundamentos criativos. Afinal, ele foi o atleta que mais acertou cruzamentos, quatro no caso. Bem como mais assistências para finalização, sendo três. Por isso, como teve um bom desempenho, ele celebrou o cenário positivo, em entrevista ao Jogada10.

“A última partida que eu tinha feito como titular tinha sido contra o Marcílio Dias. Também tive a oportunidade de participar dos dois gols. É importante para mim, especialmente para ganhar confiança. Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar com assistência ou gol vestindo a camisa do clube que eu tanto amo que é o Vasco”, vibrou o atacante.

Antiga treta com Soteldo

Vale relembrar que o camisa 31 esteve próximo de deixar o Gigante da Colina ainda nesta janela doméstica. O provável destino era o Santos, equipe que Rossi indiretamente provocou ao final da temporada passada por subir em cima da bola. Isso após o rebaixamento do clube paulista. O gesto dele, aliás, repercutiu e foi o motivo para a negociação ter um desfecho negativo.

Rossi optou por tal conduta de provocação, pois o atacante Soteldo anteriormente teve essa atitude. No caso, quando o Peixe e o Gigante da Colina se enfrentaram na edição passada do Campeonato Brasileiro.

O duelo de estreia do Vasco na Série de 2024, aliás, marcou o reencontro entre a equipe carioca, Rossi e o jogador venezuelano. Afinal, Soteldo está emprestado ao Grêmio pelo Santos. A partir disso, o jogador do Vasco descartou qualquer possibilidade de mágoa com o adversário.

“Não tem nada de vingança, não. O Soteldo é um grande jogador. O que acontece no campo fica ali, nada contra ele como pessoa. No ano passado nós tivemos a chance de revidar a provocação que ele fez e ficou ali no campo. O mais importante é que iniciamos nossa trajetória na Série A vencendo, ainda mais uma grande equipe como o Grêmio”, complementou o camisa 31 do Vasco.

Bragantino passa a ser o foco do Vasco

O Bragantino será o próximo adversário do Cruz-Maltino. Assim, ao ser questionado sobre o seguinte oponente, o atacante da equipe carioca pregou cautela. Mesmo assim, que é necessário evitar respeitar demais o time paulista.

“É difícil, todo jogo do Brasileiro é assim. Não tem como respirar e o Bragantino é outra equipe que vai brigar lá em cima. Vamos jogar fora de casa, sabemos da força deles lá, mas estamos vestindo uma grande camisa que é o Vasco”, concluiu Rossi.

O Gigante da Colina retorna aos gramados em compromisso com o Massa Bruta, na próxima quarta-feira (17). O duelo vai ocorrer no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h, em Bragança Paulista pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

