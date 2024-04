Kleiton Lima pede demissão do time feminino do Santos

O Santos anunciou a saída do técnico Kleiton Lima do time feminino do clube. Após os protestos realizados nos últimos dias em partidas do Campeonato Brasileiro da categoria, o próprio técnico pediu para deixar o Peixe. Wesly Otoni vai assumir o cargo de forma interina, enquanto outro técnico não é contratado.

Em nota divulgada pelo próprio Santos, o treinador acabou demitido por motivos de segurança. O clube alega que a medida foi adotada para preservar a família do técnico, a sua integridade e a própria instituição. Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Peixe aceitou o pedido e reiterou a confiança de que o assunto esteja definitivamente encerrado.

Além disso, o Santos informou que o treinador vinha recebendo até ameaças de morte, em razão das acusações do ano passado. Kleiton deixou o Alvinegro Praiano em setembro de 2023, depois que jogadoras fizeram denúncias de assédio moral e sexual contra ele. Dezenove cartas acabaram escritas por jogadores, que relataram uma série de eventos envolvendo o treinador.

Aliás, o clube ainda disse que, mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos, o técnico entendeu que o pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.

Em janeiro passado, Kleiton Lima acusou uma das jogadoras que o denunciou de calúnia. Ele foi à Polícia Civil para registrar queixa neste sentido, no que foi o único envolvimento neste sentido até então. Em campo, o Santos vive mau momento no Brasileirão Feminino, somando apenas cinco pontos em cinco rodadas. O Peixe enfrenta o Corinthians no próximo dia 12, em casa, pela sexta rodada.

