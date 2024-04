No último domingo (14/04), Alexander Barboza teve participação curta e decisiva no jogo entre Cruzeiro e Botafogo. O zagueiro entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo e recebeu um cartão vermelho seis minutos depois. A CBF divulgou os motivos da expulsão nesta segunda-feira (15/04).

LEIA MAIS: Artur Jorge destaca luta do Botafogo e vê nível físico ‘abaixo do desejado’

Expulsão do Botafogo

Alexander Barboza foi advertido com cartão amarelo após dar uma entrada perigosa em Matheus Pereira. No entanto, Matheus Delgado, árbitro do jogo, foi chamado pelo VAR e reassistiu ao lance. O juiz, dessa forma, enxergou um “jogo brusco grave” na jogada e optou pela expulsão do defensor.

“A intensidade é alta. A sola pega na canela. Ela sobe. Recomendo revisão para possível vermelho”, disse um membro na cabine do VAR.

“Já vi. A intensidade é alta, atinge com a sola da chuteira acima da linha do pé. Vou mudar a decisão de cartão amarelo para cartão vermelho por jogo brusco grave”, disse o árbitro Matheus Delgado no campo do jogo.

Aliás, o Glorioso perdeu por 3 a 2 no Mineirão e estreou com derrota no Brasileirão. Os jogadores alvinegros, dessa forma, agora entram em campo na próxima quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30, no Nilton Santos, pela segunda rodada do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF divulga análise do VAR em expulsão do Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.