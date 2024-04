Medel é dúvida no Vasco após ida ao Chile por problema pessoal

O zagueiro Gary Medel virou dúvida para o segundo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (17). Titular contra o Grêmio, no último domingo (14), o chileno não tem participação assegurada no duelo da #2 do Brasileirão.

Ele sofreu uma lesão na panturrilha durante a partida em São Januário, sendo, inclusive, substituído aos 19′ do segundo tempo. Além disso, o zagueiro viajou ainda no domingo ao Chile, seu país natal, resolver assuntos pessoais.

Nesta segunda-feira (15), Medel publicou foto com sua mãe, que está passando por problemas de saúde. O Vasco não informou, porém, quando o defensor retornará ao Brasil. Caso não atue, o técnico Ramón Díaz tem João Victor, Rojas e Maicon como opções para o lado direito da defesa. João, aliás, foi quem o substituiu no domingo.

Titular diante do Grêmio, o chileno é o quinto jogador mais utilizado por Ramón em 2024, com 11 partidas. Ele foi titular em todas essas aparições, somando, assim, três cartões amarelos e um vermelho.

Com ele em campo, o Vasco venceu cinco vezes, empatou outras cinco e só perdeu uma – na semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, por 1 a 0. O aproveitamento Cruz-Maltino com Medel atuando é de 60,6% dos pontos.

