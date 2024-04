Com lesão na panturrilha, Damián Suárez segue como dúvida no Botafogo

Damián Suárez não vem sendo desfalque nos jogos do Botafogo por acaso. O lateral-direito está com um lesão em uma das panturrilhas e tem realizado um tratamento especial no clube. A informação é do “Canal do TF”.

Lesão no Botafogo

A lesão de Damián Suárez, no entanto, não é grave. O lateral-direito, portanto, pode ser relacionado para a próxima partida do Glorioso na temporada. O uruguaio chegou ao Rio de Janeiro no começo desta temporada e é um dos reforços do clube alvinegro para 2024.

Com Damián Suárez lesionado, Mateo Ponte vem atuando como titular. Aliás, é importante lembrar que Rafael, outro jogador da posição, sofreu uma fratura na patela do joelho esquerdo e também está indisponível para jogar.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. Após perderem para o Cruzeiro na estreia, os jogadores alvinegros vão em busca da primeira vitória no campeonato.

