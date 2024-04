O Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira por 2 a 2, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Na Gávea, Jucinara e Cristiane marcaram pelo time carioca. Thayslane e Paulina fizeram pelo Massa Bruta. Com o empate, o Rubro-Negro fica na 12ª posição, com quatro pontos. Já a equipe de Bragança Paulista fica na sexta colocação, com nove.

Como foi o jogo

O Flamengo precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar na Gávea. Crivelari lançou a bola para Jucinara, que contou com bobeada da defesa do Red Bull Bragantino, passou pela goleira e mandou a bola para o fundo da rede. Após o gol, o time da casa seguiu com bastante intensidade em campo, mas não conseguiu criar grandes chances. Já na segunda metade do primeiro tempo, o Massa Bruta cresceu na partida, e chegou ao empate aos 31’com Thayslane, que entrou sozinha na área e contou com falha da goleira Barbieri para marcar.

Se na primeira etapa o Flamengo precisou de pouco tempo para marcar o gol, na segunda a equipe paulista, aos três minutos, virou a partida. Em cobrança de escanteio, a argentina Paulina acertou uma bonita cabeçada na bola. O time carioca buscou empatar o placar, mas encontrou dificuldade. Aos 37′ Day Silva desviou a bola para o fundo da rede, mas a lateral Débora, do Red Bull Bragantino, tirou a bola em cima da linha. Já aos 47′, Cristiane, de pênalti, deixou tudo igual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo não joga bem, mas consegue empate contra o Red Bull Bragantino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.