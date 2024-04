Inter descarta saída de Robert Renan e projeta retorno

O diretor esportivo do Internacional, Magrão, afirmou que o zagueiro Robert Renan está nos planos do clube para a sequência da temporada. O jogador ficou fora dos relacionados do técnico Eduardo Coudet nas duas últimas partidas (Real Tomayapo e Bahia) e não entra em campo desde a semifinal do Gauchão.

Na ocasião, o Inter foi eliminado pelo Juventude nos pênaltis. Robert Renan bateu com cavadinha e perdeu, ficando marcado negativamente com a torcida.

“A gente está trabalhando o Robert. É um jogador jovem, que tem muita qualidade e a gente tem certeza que ele vai nos ajudar. Conversamos com ele, tentando entender o que foi o erro. Tudo que a gente falar vai ser internamente, mas ele é um jogador brilhante, que tem uma carreira inteira pela frente e esperamos que ele retome não só a carreira, e ele veio da Europa para isso, mas que ele possa nos ajudar muito aqui ainda. Vamos fazer o máximo para recuperá-lo, para que o torcedor possa, quando ele voltar a jogar, aplaudi-lo”, explicou Magrão após a partida diante do Bahia pelo Brasileirão.

Robert Renan tem contrato até o fim do ano

O defensor está emprestado pelo Zenit, da Rússia, até o fim de 2024. Assim, a única chance de ele sair no momento é se o clube russo receber uma proposta na janela do meio do ano. Dessa maneira, o Colorado receberia até 4 milhões de euros (R$ 21,8 milhões) de taxa de vitrine, o que pode variar de acordo com o valor da transação.

A tendência é que Robert Renan volte a ser relacionado pelo técnico Eduardo Coudet para os próximos jogos, que serão todos longe do Beira-Rio: Palmeiras, Athletico e Delfín.

