Manchester City: veja o calendário para faturar a Premier League

O fim de semana foi mágico para o Manchester City, que viu seus concorrentes ficarem pelo caminho e, de quebra, o time gerido por Pep Guardiola assumiu a liderança da Premier League.

No último sábado (13), o Manchester City recebeu o Luton Town e não tomou conhecimento. Vitória por 5 a 1 e pressão em cima dos adversários diretos: Liverpool e Arsenal. Do sofá de casa, os Cityzens acompanharam as zebras passearem em Anfield e Emirates Stadium. No primeiro jogo, o Crystal Palace derrotou o Liverpool (0 x 1) e o Aston Villa surpreendeu os Gunners (0 x 2).

Com o desenho da jornada, o Manchester City assumiu a ponta e ainda abriu vantagem na classificação (73 a 71), fato que deixou o time mais próximo do título.

Filme repetido

Assim como na temporada passada, o time de Pep Guardiola assumiu a ponta nas rodadas finais, quando o Arsenal, então líder, acumulou tropeços e cedeu o campo.

Agora, a ordem é manter o pé no acelerador e aproveitar o máximo dos pontos nos seis jogos derradeiros para definir a temporada na Inglaterra.

Calendário do Manchester City

Nos seis jogos finais, o Manchester City terá um calendário mais indigesto com quatro partidas longe do seu estádio. Sendo assim, apenas dois serão realizados no Etihad Stadium.

Entre os duelos fora de casa, os Cityzens terão pela frente o Tottenham, adversário que costuma ser uma pedra no sapato quando o jogo acontece em Londres. Apesar dos Spurs não figurarem na briga pelo título, a sua disputa é uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League.

Além disso, outro ponto que vale a atenção é que, em meio a briga na Premier League, a equipe está viva na Copa da Inglaterra (semifinal) e Champions League (quartas de final).Ou seja, o desgaste pode ser grande nesta reta final de temporada.

Confira abaixo os jogos do Manchester City:

Brighton (F)

Nottingham Forest (F)

Wolverhampton (C)

Fulham (F)

Tottenham (F)

West Ham (C)

