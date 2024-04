Fifa anuncia empresa responsável no Brasil pela venda dos direitos da Copa de 2026

A Fifa anunciou que a LiveMode comercializará, exclusivamente, os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 para o mercado brasileiro. A empresa, fundada em 2017, foi responsável pelas vendas dos direitos da última edição da competição, no Qatar.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Dessa forma, a LiveMode, que começará o processo de vendas na segunda semana de abril, terá que negociar os direitos com os canais da TV aberta, fechada e das plataformas de streaming.

A empresa também teve parceria com a Fifa na venda de direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina e do Mundial de Clubes. Além disso, Mundiais Sub-20 e Sub-17, a Copa do Mundo de Futebol de Areia de 2023 e a Copa do Mundo de Futsal de 2024 também constam na parceria entre a LiveMode e a entidade máxima do futebol mundial.

