Diniz deve poupar dupla em jogo do Fluminense contra o Bahia

Após o último treino do Fluminense, nesta segunda-feira (15), visando ao duelo contra o Bahia, nesta terça (16), na Arena Fonte Nova, o técnico Fernando Diniz optou por poupar peças.

Segundo o “Ge”, o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo sequer foram a campo no treinamento. Com as ausências dos jogadores, considerados titulares, Diniz testou opções e deverá ter, assim, novidades em Salvador.

A tendência é que a dupla não seja relacionada para o jogo em questão. Com a saída do Pitbull, o treinador testou, então, Manoel (que voltou a treinar) e Martinelli entre os titulares. Manoel está para completar um mês sem jogar e não deve ter condições de atuar os 90 minutos, porém.

Felipe Andrade e Antônio Carlos também ganharam oportunidades. David Braz, outro zagueiro de origem, está de saída para o Goiás. Na lateral-esquerda, na vaga de Marcelo, Diogo Barbosa foi o escolhido. Outro que treinou e pode ter chance como titular foi John Kennedy.

O segundo compromisso do Fluzão no Brasileiro é nesta terça, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília). O jogo na sequência é o clássico contra o Vasco, no sábado (20), no Maracanã. Após ter empatado em 1 a 1 na estreia contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a oitava posição. Enquanto o Bahia, que perdeu na rodada inaugural, vem em 17º.

