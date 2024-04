Denílson chora em entrevista com Alex

O ex-atleta Denílson entrevistou o ex-meia Alex, em seu podcast, transmitido no Youtube. O momento emocionante do papo foi quando Alex recebeu uma mensagem dos familiares. Nessa hora, o campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 caiu no choro.

Na ocasião, os três filhos do ex-atleta e a esposa mandaram uma mensagem em forma de homenagem.

“Nessa parte do programa, eu me emociono, porque a gente vive em uma bolha, que é o futebol, por muitos anos. Viaja, faz coisas, sofre, aguenta pressão, críticas, elogios… por vezes, você se deixa levar, por outras, não. No final, são eles que vão aguentar um mau humor nosso. Eu não tive o privilégio que você teve, de os filhos me verem jogar”, disse Denilson, emocionado.

O ex-atleta, aliás, acrescentou e disse que recebeu imagem parecida e ficou muito emocionado.

“Eu fiz até uma tatuagem no braço entrando com meus filhos no campo. Era um sonho que eu tinha, mas minha carreira foi abreviada por conta de uma lesão. Tive que adiar esse sonho. Uma vez, fui homenageado em um programa de TV ouvindo minha esposa e meus filhos falando de mim. Aquilo me fez bem. Por isso, colocamos essa homenagem”, finalizou.

