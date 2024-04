Borussia Dortmund x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (16), Borussia Dortmund e Atlético de Madrid se reencontram pelas quartas de final da Uefa Champions League, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

ELIMINATÓRIA

No primeiro duelo, o Atléti venceu por 2 a 1. Sendo assim, a equipe espanhola joga pelo empate para avançar. O Dortmund precisa vencer a partir de dois gols para avançar no tempo normal. Se vencer pelo placar mínimo, o jogo terá prorrogação.

Como chega o Borussia Dortmund

Após preservar seus jogadores na Bundesliga, o Dortmund acabou derrotado pelo Sttutgart, mas o placar não teve nenhuma interferência dentro do vestiário, poiso foco é na Uefa Champions League.

O técnico Edin Terzic sabe que a pressão desde os minutos iniciais será fundamental e aposta no retorno de Sancho. Por outro lado, ele não terá Haller e Bensebaini. Com isso, Brandt e Malen terão espaço no time titular.

Como chega o Atlético de Madrid

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Atlético de Madrid vai apostar no seu estilo ‘copeiro’ para avançar no torneio continental e Diego Simeone sabe bem como usar a vantagem a seu favor.

Na escalação, o Colchonero não terá mudanças e Simeone já confirmou que vai repetir a formação para sair com uma vaga entre os quatro melhores.

Borussia Dortmund x Atlético de Madrid

Uefa Champions League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: terça-feira, 16/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels e Maatsen; Sabitzer, Brandt e Emre Can; Malen, Sancho e Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Atlético de Madrid: Oblak; Witsel, Azpilicueta e Giménez; Molina, Koke, De Paul, Llorente e Samuel Lino; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistentes: Tomaž Klančnik ( SVN)Andraž Kovačič (SVN)

VAR: Nejc Kajtazovič (SVN)

Onde assistir: TNT Sports e MAX

