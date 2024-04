Vitória faz proposta ao Inter por David, emprestado ao Vasco

Autor de um dos gols da vitória do Vasco sobre o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo (14), o atacante David recebeu proposta do Vitória, time que o revelou. A oferta ao Internacional, dono de seus direitos, é de 1,5 milhão de euros (R$ 8,28 milhões na cotação atual), segundo o “Ge”.

Como o jogador tem cláusula de compra com o Vasco, o Cruz-Maltino tem voz na negociação e pode barrar a transferência. Ele está emprestado pelo Inter ao time carioca até dezembro deste ano.

A opção de compra é obrigatória caso David atue em 60% dos jogos do Vasco na temporada. Se atingir tal meta, o Cruz-Maltino pagará, então, 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,4 milhões) por 65% de seus direitos.

Revelado pelo Vitória em 2015, David ficou três anos por lá, antes de acertar com o Cruzeiro. Ficou duas temporadas na Raposa e se transferiu para o Fortaleza, onde viveu o auge, entre 2020 e 21. Depois, em 2022, foi negociado com o Inter, mas não rendeu o esperado, sendo emprestado primeiro para o São Paulo (2023) e, posteriormente, ao Vasco.

Ele já tem quatro gols no ano, sendo isoladamente, assim, o vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas de Vegetti, com seis gols. Contribui também com uma assistência nos 14 jogos realizados até o momento. Ele é, aliás, jogador importante para a comissão técnica de Ramón Díaz.

