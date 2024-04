Palmeiras anuncia o meia Felipe Anderson, que chega em julho

O Palmeiras anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do meia Felipe Anderson, de 31 anos. O jogador, atualmente na Lazio, da Itália, irá chegar ao Alviverde no meio deste ano. Ele assinou um pré-contrato com o clube, que não precisará gastar ao adquirir seus direitos econômicos. A confirmação por parte do clube, aliás, acontece justamente no dia do aniversário do jogador.

Revelado pelo Santos, Felipe Anderson está no futebol europeu há 11 anos. Titular absoluto na Lazio, ele está em sua segunda passagem pelo clube italiano, onde chegou em 2013. Desde então, passou também pelo Porto, de Portugal, e pelo West Ham, da Inglaterra. Mas foi na equipe italiana que obteve seu maior destaque na carreira.

Pela Lazio, Felipe Anderson disputou 318 partidas e marcou 58 gols. Mesmo tendo saído do Santos com menos de 20 anos, ele também teve uma trajetória relevante pelo Peixe, onde atuou 108 vezes e balançou a rede em nove ocasiões. Em relação a títulos, ele conquistou dois Campeonatos Paulistas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Felipe Anderson também teve passagem pela Seleção Brasileira de base. Ele fez parte do elenco que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Na ocasião, disputou quatro partidas na campanha vencedora. Já pela Lazio, faturou uma Supercopa da Itália em 2017.

