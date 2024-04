Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de tropeçarem na primeira rodada, Bahia e Fluminense medem forças nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Assim, o confronto de tricolores promete fortes emoções, visto que ambas as equipes buscam a primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro.

No último final de semana, o time carioca ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em pleno Maracanã, enquanto o Esquadrão baiano perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (16) terá a transmissão do SportTV dos canais Premiere.

Como chega o Bahia

O comandante Rogério Ceni ainda não poderá ter à disposição Ryan e Acevedo, que se recuperam de suas respectivas lesões. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o time tenta reencontrar a boa fase após o vice-campeonato do Baiano.

Sendo assim, no sábado (13), Cauly, desgastado, começou no banco de reservas. Contra o Fluminense, porém, a tendência é de que o meia, um dos destaques do Bahia, volte ao time titular.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Colo-Colo (CHL). Além disso, o comandante tricolor não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Thiago Santos, por sua vez, sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada.

O meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. Por fim, Manoel já treinou com o grupo e a tendência é que embarque para Salvador e fique à disposição do treinador, enquanto Marcelo e Felipe Melo devem ser poupados.

BAHIA X FLUMINENSE

Brasileirão-2024 – 2ª rodada

Data e horário: 16/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Felipe Andrade ou Antônio Carlos), Martinelli e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.