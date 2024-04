Santos chega a acordo para comprar Patrick, do Atlético Mineiro

O Santos acertou a contratação do meia Patrick, do Atlético Mineiro, para a sequência da temporada. O Peixe entrou em acordo com o Galo e pagará 1 milhão de euros (R$ 5,1 milhões) para ficar com a maior parte dos direitos econômicos do jogador, de 31 anos. Ao todo, a equipe praiana irá adquirir 80%, com o restante se mantendo com o clube mineiro. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Por Patrick, o Santos irá pagar 12 parcelas de R$ 430 mil mensais ao Galo. A oficialização depende apenas de alguns detalhes, como o tempo de contrato, que pode ser de três ou quatro anos. Pelo Atlético, ele atuou pouco neste ano, com apenas três atuações. No todo, ele disputou 48 partidas pela equipe mineira, onde chegou em 2023, contratado junto ao São Paulo, então, por R$ 8 milhões.

Na carreira, Patrick surgiu no Operário-PR, mas passou ainda por Marcílio Dias, Caxias, Comercial e Goiás, onde despontou. Posteriormente, defendeu Sport e Internacional, além do São Paulo. o todo, conquistou quatro títulos estaduais: dois Goianos e dois

Com Patrick no elenco, o Santos chega à sua terceira contratação para a Série B. Assim como ele, também já estão acertados o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, e o atacante maceió, da Portuguesa. A estreia do Peixe é na sexta-feira (19), contra o Paysandu.

