Palmeiras ‘derruba’ capa de jornal italiano ao anunciar reforço

O anúncio do meia Felipe Anderson, por parte do Palmeiras nesta segunda-feira (15), causou uma grande dor de cabeça para a imprensa italiana. Mas, principalmente para o jornal ‘Tuttosport’, que já tinha fechado a edição desta terça com a notícia de que o meio-campista brasileiro estava acertado com a Juventus. Entretanto, a publicação precisou voltar atrás e derrubar a capa, previamente fechada, com outra notícia.

Inicialmente, o ‘Tuttosport’ publicou em sua capa que Felipe Anderson já era nome certo para defender a Juventus a partir de julho. Afinal, seu contrato na Lazio expira no próximo dia 30 de junho e ele já estaria livre para assinar um pré-contrato. A publicação até detalhava a negociação com o clube de Turim. Mas, no começo da noite no Brasil, quase madrugada na Itália, o Alviverde confirmou oficialmente a contratação do jogador.

Assim, o jornal italiano precisou retificar a informação e, com menos destaque, repercutir a manobra do Palmeiras. A capa passou a destacar uma notícia sobre Federico Chiesa, atacante de fato da Juventus. Pela Internet, muitos meios também tiveram que voltar atrás da informação dada anteriormente.

Aos 31 anos, Felipe Anderson volta ao futebol brasileiro após mais de uma década. Ele passou pela Lazio, onde ficou quase dez temporadas, além do Porto e do West Ham. Mas ele só ficará à disposição da comissão técnica palmeirense a partir de julho.

